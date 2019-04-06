تونس تعزّز من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا

المصدر: تونس- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنها اتخذت «الاحتياطات الميدانية» لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة، على خلفية ما يشهده الوضع الأمني في ليبيا «من توتر، وتحسباً، لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود التونسية - الليبية».

ودعت وزارة الدفاع، في بيان، «العسكريين إلى مزيد من اليقظة والحذر وتعزيز تواجد التشكيلات العسكرية في المعبرين الحدوديين الذهيبة ورأس جدير، مع تشديد المراقبة باستغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية، تحسباً لأية تحركات مشبوهة».

وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة التونسية، «تمديد حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر، ابتداءً من غد السبت الموافق 6 أبريل»، بسبب «خطورة ما آلت إليه الأحداث في ليبيا».

واستعرض مجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع طارئ له أمس، تطوّرات الأوضاع الأمنيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا.