«الشرعية» تحبط هجوماً حوثياً كبيراً على الضالع

المصدر: عدن - البيان

أحبط التحالف العربي في اليمن، هجوماً حوثياً كبيراً على محافظة الضالع، بالتنسيق مع قوات الشرعية، حيث دمرت تعزيزات للميليشيا كانت قادمة من إب وذمار للانضمام للهجوم الحوثي على شمالي الضالع، ما أسفر عن مقتل عشرات الانقلابيين ومن بينهم أربع قيادات حوثية بارزة.

وأكد العميد الركن هادي العولقي قائد اللواء 30 المدرع في الضالع، أن وقف العمليات العسكرية في الحديدة أتاح للميليشيا الدفع بقواتها إلى جبهات أخرى ومنها جبهة مريس في الضالع.

سياسياً، تعمل الأمم المتحدة وأطراف يمنية ودولية، على مبادرة جديدة، لإعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية في اليمن، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مستعجلة وسابقة لأوانها، بسبب رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وخصوصاً أن إعادة هيكلة الجيش والأمن تعد من آخر ملفات الحل الشامل.

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