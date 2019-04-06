الجيش الليبي يدخل طرابلس ويسيطر على مطارها

المصدر: طرابلس- وكالات

شهدت العاصمة الليبية أمس، تطورات ميدانية متلاحقة، حيث دخلت قوات الجيش الليبي إلى طرابلس من عدة محاور، وسيطرت على مطار المدينة.

وكان الجيش قد سيطر أولاً على قرية سوق الخميس التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي طرابلس، وتابع تقدمه ليحرر غريان والعزيزية.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أن منطقة ترهونة وصولاً إلى مطار طرابلس تم تأمينها بالكامل. وقال المسماري، في مؤتمر صحافي، إن العملية العسكرية في طرابلس هدفها استقرار ليبيا وسلامة الليبيين في طرابلس، لافتاً إلى أن العملية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها.

من ناحية أخرى، أبلغ قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن العملية نحو طرابلس مستمرة حتى القضاء على الإرهاب. في السياق، دعت مجموعة السبع في بيان إلى الحل السياسي في ليبيا ووقف العمليات العسكرية.

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