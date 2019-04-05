الإمارات تغيث 14 ألفاً بالساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

كشفت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يعمل على إجراء تعديل جديد على الصيغة التنفيذية لاتفاق الحديدة، عبر تولي فريق المراقبين الدوليين مسؤولية التحقق من هويات أفراد خفر السواحل.

وأوضحت المصادر أن المبعوث الدولي، بعد تعنت الحوثي، عاد إلى تجزئة تنفيذ الاتفاق، بحيث يتجنب أو يرحّل النقاط التي ترفضها الميليشيا، بهدف الإعلان عن نجاح تنفيذ الاتفاق، وإن تبقت التزامات لم تنفذ.



إنسانياً، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية قافلة مســاعدات تحمل 80 طناً من الغذاء، لإغاثة 14 ألفاً من أهالي الدريهمي بالساحل الغربي، كما تعيد الهيئة تأهيل مركز أمراض وجراحة العظام والمفاصل بمستشفى الجمهورية التعليمي في عدن.

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