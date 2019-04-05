الرباعي العربي: قطر مستمرة بدعم الإرهاب

المصدر: أبوظبي، أسمرة - وكالات

أعلنت الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب مقاطعة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي الـ140 الذي يُعقد في الدوحة بسبب عدم استجابة النظام القطري لمطالب وقف الدعم القطري للإرهاب.

وأصدرت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بياناً جاء فيه أن مقاطعة أعمال الاجتماع تأتي بسبب عدم استجابة الدوحة لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.

وأضافت: «وحيث إن دولة قطر لم تُبدِ أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع، واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه».

من جهة أخرى، اتهمت إريتريا كلاً من تركيا وقطر بمحاولة إفساد علاقتها مجدداً بإثيوبيا وإعادة التوتر لمنطقة القرن الإفريقي. وقالت في بيان شديد اللهجة «أعمال التخريب التي قامت بها الحكومة التركية (تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم) ضد إريتريا معروفة جيداً وتستحق التفصيل». وتابعت: «يتم تنفيذ هذه الأعمال غير المجدية من خلال دعم وتمويل من قطر».

وأشارت إلى أن الحكومة التركية فتحت، بداية العام الجاري، مكتباً لرئيس «رابطة مسلمي إريتريا» تحت اسم «رابطة العلماء الإريتريين»، يصدر عنه تصريحات علنية ضد إريتريا وإثيوبيا خارجة عن أي حدود.

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