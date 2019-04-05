مصر تحبط تهريب هيروين بحراً

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت مصر، أمس، إحباط محاولة ضخمة لتهريب الهيروين إلى داخل البلاد. وحسب ما ذكرت صفحة وزارة الداخلية المصرية على «فيسبوك»، أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع القوات البحرية، محاولة تشكيل عصابي لتهريب أكثر من طنَّين من مخدر الهيروين و99 كيلوغراماً من مخدر «الآيس» إلى داخل البلاد على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية في البحر الأحمر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أكدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد.