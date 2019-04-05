«الهلال» تحقق أمنية طفل يمني

المصدر: عدن - ياسر اليافعي

حققت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمنية الطفل محضار زين يحيى، من أصحاب الهمم، بتسليمه كرسياً كهربائياً متحركاً.

وكان الطفل محضار ذو الـ15 عاماً يطمح إلى الحصول على هذا الكرسي، ليتسنى له التحرك بنفسه وعدم الحاجة إلى الآخرين.

وجاءت مناشدة الطفل المعاق عبر استشاري جراحة العظام بعدن الدكتور عبد الفتاح السعيدي الذي بدوره نقل هذه المناشدة إلى الهلال الأحمر الإماراتي، وتم تحقيق الأمنية في أسرع وقت.

وشكر الدكتور السعيدي دولة الإمارات على حسن صنيعها في تحقيق أحلام آلاف اليمنيين، وكذا مساعدة الناس في مختلف مجالات الحياة. وأضاف: «فرحتي توازي فرحة هذا الطفل الذي استطعنا أن نرسم الابتسامة على محياه».

وعبّر الطفل محضار عن فرحته بتحقيق هذا الحلم الذي ظل يتمناه منذ أصيب بالإعاقة وعدم القدرة على الحركة، ويرى محضار أن الكرسي سيمكّنه من الاعتماد على نفسه في قضاء حاجاته داخل المنزل وخارجه.

وقدّم والدا الطفل الشكر والعرفان لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي التي رسمت البسمة على وجوه محضار، معبّرين عن سعادتهما بهذه الهدية المقدمة.