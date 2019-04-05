المقاومة تحبط هجمات حوثية في الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

أحبطت المقاومة اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة هجمات شنتها ميليشيا الحوثي الإيرانية عبر طائرة مسيرة وتوغل بري، وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة، في وقت قصف التحالف العربي رتلاً للميليشيا في مديرية كتاف بصعدة قتل خلالها عشرات المتمردين.

وأعلنت المقاومة الوطنية المشتركة، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في أجواء منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب البلاد، قبل أن تصل إلى هدفها. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن الميليشيا قامت بتوجيه الطائرة المسيرة لاستهداف مواقع قوات العمالقة في الفازة، غرب التحيتا.

وأوضح، أن قوات العمالقة تمكنت من تفجير وإسقاط الطائرة المسيرة، وإفشال الميليشيا من الوصول لهدفها الذي تريد قصفه. وأكد المركز، أن الطائرة المسيرة تحمل مواد شديدة الانفجار. في السياق، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي من عدة محاور نحو مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة. وحاولت الميليشيا اختراق مواقع قوات العمالقة في أطراف المدينة، إلا أن قوات الجيش الوطني تصدت لها وأجبرتها على التراجع والفرار.

قصف قافلة

إلى ذلك، قالت مصادر ميدانية في صعدة، إن مقاتلات التحالف، قصفت، عربتين للميليشيا في مديرية كتاف ومقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت على متنهما. وأوضحت المصادر أن إحدى المقاتلات تمكنت من الاستهداف المباشر لمجاميع من المتمردين فوق جبل الطير وأسفرت غارتها عن مصرع العشرات منهم وجرح آخرين.