البشير يوجّه خطاباً مهماً إلى السودانيين اليوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلنت الخرطوم، أمس، أن رئيس الجمهورية عمر البشير سيوجّه خطاباً مهماً للسودانيين مساء اليوم (الجمعة).

ووجهت إدارة الإعلام بالقصر الرئاسي الدعوة رسمياً للصحفيين لحضور خطاب البشير للأمة السودانية في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة بتوقيت السودان (17:00 بتوقيت غرينتش).

اجتماع تنسيقي

ولم توضح الرئاسة السودانية أي تفاصيل عن الخطاب، أو ما ينوي البشير التحدث فيه.

وأفادت مصادر أن البشير سيوجّه خطابه من داخل القصر الرئاسي بالخرطوم بعد أن يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، التي تضم أحزاباً متحالفة معه.

ويأتي الخطاب استباقياً لدعوات أطلقتها المعارضة السودانية للخروج في مسيرة مليونية غداً (السبت)، الذي يوافق الذكرى السنوية لإسقاط نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري بانتفاضة شعبية عام 1985.

وحدد تجمع «المهنيين السودانيين» الذي يقود التظاهرات السودانية المطالبة بتنحي نظام عمر البشير منذ 19 ديسمبر الماضي «القيادة العامة للجيش» وجهة لموكب السبت الاحتجاجي.

وتشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، صاحب بعضها أعمال عنف.