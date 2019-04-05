اتفاق سوداني تشادي على تأمين الحدود مع ليبيا

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي، أمس، حاجة السودان وتشاد لوضع آلية متماسكة لحماية حدود البلدين من الحركات المسلحة المعارضة للدولتين، التي تتخذ من الأراضي الليبية مقراً لها وتمثل مصدر قلق للبلدين.

وعقد الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم مباحثات مشتركة مع نظيره التشادي إدريس ديبي، الذي وصل إلى العاصمة السودانية أمس في زيارة قصيرة تستغرق ساعات.

وسيطر الوضع في ليبيا وأفريقيا الوسطى على مباحثات الرئيسين.

وقال الرئيس ديبي، إن أمن بلاده مهدد بالأحداث الأمنية في دولتي أفريقيا الوسطى وليبيا، مؤكداً أن بلاده كانت ضحية اعتداء نفذ ضدها عبر الحدود الليبية أخيراً، الأمر الذي يحتم عليها إيجاد آلية متماسكة مع السودان التي تعاني من المشكلة ذاتها لتأمين الحدود المشتركة مع ليبيا.

من جانبه، أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بتجربة القوات المشتركة التي نشرت في وقت سابق على الحدود بين البلدين ونجاحها في استتباب الأمن في ولايات دارفور غربي السودان.

وكشف البشير عن اتفاق مع الرئيس التشادي بربط البلدين بمشاريع مشتركة، بينها إنشاء خط سكة حديدية يمتد من مدينة بورسودان السودانية وحتى مدينة داكار عاصمة السنغال ليمرّ عبر دولة تشاد.