موريتانيا تغلق جمعيتين «إخوانيتين»

المصدر: نواكشوط - وكالات

أغلقت السلطات الموريتانية، أول من أمس، جمعية «يداً بيد» وجمعية «الإصلاح» المحسوبتين على الإخوان في موريتانيا. وقامت عناصر من الشرطة الموريتانية بإغلاق مقري جمعيتي«الإصلاح» و«يداً بيد» في نواكشوط بعد أن أمروا موظفيهما بإخلاء المباني.

ووصل أفراد من الشرطة إلى مقر «يداً بيد» في مقاطعة «لكصر» بولاية نواكشوط الغربية، وطلبوا من القائمين عليها إخلاء المقر قبل إغلاقه.

ويرأس الجمعية التي تنشط في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات، القيادي في حزب «تواصل» الإخواني، عبد الله صار، الذي يشغل عضو مكتب سياسي في حزب التنظيم.

وقال مصدر موريتاني مسؤول، إن إغلاق الجمعيتين جاء بداعي القضاء على الأنشطة غير المشروعة وتجفيف منابع تمويلها، وما يرافقها من«تبييض الأموال». وأوضح أن الجمعيتين المغلقتين «كانت تمارس من خلالهما أنشطة غير مشروعة، منها جمع وتهريب الأموال بطريقة غير مشروعة خارج إطار القانون» مؤكداً أن«السلطات ماضية في القضاء على كل الكيانات والهيئات التي تعنى بجمع المال المشبوه».

وجاء الإغلاق، بعد قرار مماثل استهدف في 20 فبراير الماضي، مؤسستي «الخير للتنمية»، وفرع «الندوة العالمية للشباب الإسلامي»، المحسوبتين على تنظيم الإخوان الإرهابي، واللتين تم سحب ترخيصهما.