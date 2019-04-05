8 لجان لرفع مستوى التعاون بين العراق والسعودية

المصدر: بغداد - عراق أحمد

أكد وزير التخطيط العراقي، الدكتور نوري صباح الدليمي، أمس، أن العراق يعتمد سياسة الانفتاح إقليمياً ودولياً في المجالات كافة، مشيراً إلى وجود ثماني لجان متنوعة انبثقت عن المجلس المشترك لرفع مستوى هذا التعاون مع المملكة العربية السعودية.

منفذ عرعر

وكشف خلال ترؤسه اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والإغاثية، بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى، ضمن أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي في دورته الثانية المنعقدة في العاصمة بغداد، عن إمكانية إعادة افتتاح منفذ عرعر الحدودي خلال النصف الثاني من العام الحالي بعد اكتمال إعادة تأهيله، مؤكداً السعي المشترك مع دول الجوار باتجاه تفعيل المنافذ الحدودية، معلناً عن قرب عقد لقاءات موسعة بين رجال الأعمال العراقيين والسعوديين لتبادل الخبرات والأفكار والمشاريع، لاسيما بعد البدء بإصدار التأشيرات من القنصلية السعودية في بغداد.

تعزيز الشراكة

وأكد سعي العراق نحو تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية واستثمارها في جميع القطاعات التي تمتلك فيها المملكة خبرات متقدمة وتجارب سابقة، مشيراً إلى استثمار المنح السعودية في مشاريع إعادة الاستقرار، وتأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة وجميع المحافظات، مبيناً أن جميع المنح والقروض ستشارك وزارة التخطيط في إدارتها مع البنك الدولي، والتوجيه الأمثل لاستثمارها.