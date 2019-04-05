السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد

المصدر: بغداد - وكالات

افتتح أمس مبنى القنصلية السعودية في بغداد. وقال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان، إن «مبنى قنصلية المملكة العربية السعودية افتتح في بغداد، بحضور وزير الخارجية محمد علي الحكيم».

وأضاف: «العلاقة مع السعودية استراتيجية، والعراق يمضي بتوازن وقوة لبناء مصالحه». وأضاف بيان الخارجية، أن «ذلك يأتي كمُؤشِّر عمليّ على تعزيز التواصُل بين بغداد والرياض، وحرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصليّة».

وتابع: «فضلاً عن تقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدسة في المملكة؛ لأداء الحج، والعمرة، وزيارة العتبات المقدسة في العراق، ولتسهيل إجراءات حركة العمل، والتبادل التجاري بين البلدين».