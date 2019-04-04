بيان من "الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب" بشأن استضافة قطر أعمال الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني

المصدر: وام

أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية البيان التالي:

" إشارة الى البيان المشترك المقدم من الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف و الذي تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل الجاري و الإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للارهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة.. وحيث أن دولة قطر لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع واستمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والارهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه ".