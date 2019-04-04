مصر: جهة واحدة تحدد سبب سقوط طائرة "مصر للطيران"

ردت وزارة الطيران المصرية، مساء الأربعاء، على ما نشرته صحيفة فرنسية بشأن أسباب حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا، التي وقعت قبل نحو 3 سنوات.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن الوزارة المصرية قولها، في بيان نشرته مساء الأربعاء، "إنها تحرص على عدم الإدلاء بأي معلومات فنية تخص الحادث"، مشيرة إلى أن التحقيق أحيل إلى النيابة العامة كونها الجهة المنوط بها حاليا البحث في أسباب الحادث.

وجاء تعلق وزارة الطيران ردا على ما نشرته إحدى الصحف الفرنسية بشأن أسباب حادث طائرة مصر للطيران في الرحلة رقم MS804، التي سقطت فوق مياة البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 19 مايو 2016.

وكانت الطائرة المصرية تقوم برحلة بين مطاري باريس-شارل ديغول في فرنسا والعاصمة القاهرة، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار الساعة 2:45 بتوقيت القاهرة (00:45 ت غ).

ولم يتم بعد الكشف رسميا عن أسباب تحطم الطائرة.

وقالت السلطات المصرية، آنذاك، إن كل من كان على متن الطائرة، وعددهم يناهز 65 شخصا، لقوا مصرعهم.