الحكومة اليمنية: اتفاق السويد يحتضر

المصدر: عدن - البيان، وكالات

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية أمام استمرار تحدي ميليشيا الحوثي الإرادة الدولية ورفض تنفيذ اتفاق السويد بدلاً من البيانات الكلامية.

ولفتت، خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، إلى الفعل الإجرامي الحوثي في تعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف، عبر منع الميليشيا موظفي منظمة الغذاء العالمي من الوصول إلى المطاحن، واستنكرت مواصلة الميليشيا نهجها كعصابة منفلتة خارجة عن القانون.

وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أن اتفاق السويد يحتضر، وأنه بعد قرابة أشهر، بدا واضحاً أن الحوثي لن ينسحب، داعياً المبعوث الأممي إلى الضغط على الحوثي لتنفيذ الاتفاق. واتهم اليماني إيران بأنها أوعزت للحوثي بالذهاب إلى السويد، كي تكسب يداً لدى الأوروبيين في صراعها مع الإدارة الأمريكية، على خلفية العقوبات على إيران.

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