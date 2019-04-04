إخماد حريق بفندق قرب الحرم المكي

المصدر: مكة المكرمة - وكالات

أخلت فِرق الدفاع المدني في مكة المكرمة 700 معتمر من فندق شبّ به حريق. وأعلن الدفاع المدني عبر «تويتر» أن «مدني مكة» أخمد حريقاً اندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر، وتم إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات، بحسب صحيفة الرياض.

وقال الناطق باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، إنه ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 طابقاً يقيم فيه 700 معتمر، حيث جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازياً.