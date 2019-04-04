خادم الحرمين وعاهل البحرين يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: Ⅶ المنامة- واس، بنا

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، محادثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الضيافة بمملكة البحرين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك في شتى المجالات.

عقب ذلك أقام الملك حمد بن عيسى، مأدبة غداء تكريماً لخادم الحرمين الشريفين.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن اعتزاز المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً بعلاقاتها الأخوية الوثيقة مع شقيقتها مملكة البحرين، وبالمواقف الأصيلة للبحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تجاه المملكة، سائلاً الله أن يحفظ البحرين وقيادتها وشعبها الكريم ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان.

ورحب العاهل البحريني بأخيه خادم الحرمين الشريفين في بلده مملكة البحرين، معرباً عن اعتزاز البحرين وشعبها بهذه الزيارة الكريمة، التي تجسد عمق العلاقات البحرينية- السعودية وما تقوم عليه من أسس راسخة من الأخوة والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا، مؤكداً تقدير البحرين للمواقف التاريخية المشرفة للمملكة العربية السعودية تجاه البحرين وشعبها.

بعدها استعرض الجانبان مسار العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك في كافة الميادين، وأكدا الحرص المتواصل على تعميق وتنمية العلاقات الثنائية، وتطوير آليات التنسيق بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين. وفي ختام اللقاء، بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية شكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة، إثر مغادرة البحرين، وعبر الملك سلمان عن سروره وامتنانه على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشاف: «لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التاريخية والأواصر الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في كافة المجالات. ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب البحريني الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار».

وكان خادم الحرمين قد أصدر أمراً بإنابة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.