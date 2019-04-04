منظمة حقوقية: معتقلون يتعرضون لتعذيب شديد في سجون الحوثي

المصدر: Ⅶ صنعاء - د.ب.أ

قالت منظمة حقوقية إن معتقلين يتعرضون لمعاملة قاسية وتعذيب شديد في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكرت منظمة «سام» للحقوق والحريات (أهلية مقرها جنيف)، في بيان صحافي، أن «ميليشيا الحوثي تمنع أهالي المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء من زيارة أقاربهم منذ أسبوعين». واعتبرت المنظمة أن ذلك «انتهاك إضافي صارخ لحقوق المعتقلين المكفولة بموجب الدساتير والمعاهدات الدولية».

وأفادت المنظمة بأنها حصلت على معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين نتيجة سوء المعاملة، وانعدام الرعاية الصحية في السجن، خاصة بعد حرمان السجناء من ارتداء ملابسهم الخاصة والحصول على الدواء بشكل منتظم.

وعلمت المنظمة أن إدارة السجن التابع للحوثيين عمدت إلى وضع الكثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، ويتعرض المعتقلون لمعاملة قاسية وتعذيب شديد بحسب بلاغات تلقتها المنظمة.