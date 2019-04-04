التحالف يدمر طائرتين من دون طيار أطلقهما الحوثي

المصدر: Ⅶ الرياض- وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار، أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن العقيد الركن تركي المالكي، الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، قوله إن منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي، رصدت مساء أول أمس، جسمين غير معرّفة باتجاه الأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، وتم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.

وأضاف أنه، ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعاديتين «الحوثية»، فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنيتين، نتج عنها إصابة 5 أشخاص مدنيين، بينهم امرأة وطفل، ووقوع بعض الأضرار المادية في عدد من المنازل و4 مركبات.

وأشار المالكي إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً، نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية، يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف إطلاق النار بالحديدة، تماشياً مع اتفاق استوكهولم، وأن الميليشيا بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف، لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.