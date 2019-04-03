وفاة 9 بينهم 8 فلاحات في حادث سير بالقنيطرة المغربية

المصدر: البيان الالكتروني

توفي اليوم 9 أشخاص، من بينهم ثماني نساء يشتغل في المجال الفلاحي، في حادثة سير إثر اصطدام العربة التي كنّ على متنها، مع شاحنة، في منطقة مولاي بوسلهام، ضواحي مدينة القنيطرة، المغربية.

وتوفيت خمس نساء من العاملات في ضيعات الفراولة وسائق العربة، على الفور، وأصيبت أربع وعشرون منهن بجروح خطرة نُقلْن على إثرها إلى مستشفى القرب بسوق أربعاء الغرب، ثم إلى مستشفى القنيطرة، حيث لفظت ثلاث منهن أنفاسهن الأخيرة، ليرتفع عدد القتلى إلى تسعة.

وأفاد شهود عيان، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنّ صاحب العربة التي كانت تقلّ العاملات الفلاحيات حاول أن يتفادى الاصطدام بشاحنة كانت تنقل الرمل، لكنه لم يتمكن، فلقي حتفه مع خمس نساء في مكان الحادث.