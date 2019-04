مجلة أمريكية تفضح معلقي CNN المرتبطين بالنظام القطري

عبر نجل الرئيس الأميركي عن صدمته عندما علم أن معلقين يعملون في قناة "سي إن إن" مرتبطون بالحكومة القطرية.

وقال دونالد ترمب جونيور في تغريدة له على حسابه على تويتر ‬ إنه "مصدوم" مما ورد في تقرير نشر على موقع مجلة "كونسيرفيتف ريفيو" conservativereview إن عدداً من محللي شؤون الأمن القومي في قناة CNN الإخبارية على علاقة غير معلنة مع "نظام ⁧‫قطر‬⁩ القمعي".

Shocked to hear this🙄

Many of CNN's national security analysts have undisclosed ties to oppressive Qatari regime - Conservative Review https://t.co/BqNn7U7u5k