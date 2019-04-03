تظاهرات للمعارضة في السودان غداً والجيش يؤكد التفافه حول قيادته

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى المعارضة المنضوية تحت إعلان «الحرية والتغيير» عن تظاهرات جديدة غداً الخميس، أطلق عليها «مواكب الخبز والكرامة»، ستنطلق في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، في الوقت ذاته الذي كثف دعواته للمشاركة في مليونية أمام القيادة العامة السبت المقبل بالتزامن مع ذكرى انحياز الجيش لانتفاضة أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري.

في غضون ذلك، استبق الجيش السوداني موكب السادس من أبريل المحدّد قيادته وجهة له، وأعلن التفافه وتمسّكه بقيادته، وقال إنه يعي ويدرك ويتحسّب لكل المخاطر والمهدّدات التي تحيط بالبلاد في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة.

وأكد رئيس الأركان المشتركة السودانية كمال عبد المعروف لدى مخاطبته الاحتفال بتخريج دورة التفتيش العسكري والتخطيط الاستراتيجي لكبار القادة التزام القوات المسلحة بالمحافظة على مكتسبات الوطن والشعب ورعاية مصالح البلاد العليا بتنسيق كامل مع القوات النظامية وبما يتناسب وأدوارها الوطنية ومكانتها وتاريخها.

جسور متينة

بدوره، أكد تجمع المهنيين السودانيين الجسم المحرك للاحتجاجات المتواصلة لأكثر من 3 أشهر أن موكب الخميس يحمل اسم «موكب الخبز والكرامة»، تذكيراً بأزمة الخبز التي يعيشها السودانيون رغم الإجراءات الإسعافية التي وصفها بالقاصرة.