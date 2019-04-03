روسيا تفتح مركزاً للتدريب على المروحيات العسكرية في فنزويلا

المصدر: موسكو - رويترز

أعلنت شركة روستيك الروسية المملوكة للدولة أن روسيا فتحت مركز تدريب في فنزويلا لمساعدة الطيارين في البلاد على تشغيل طائرات هليكوبتر عسكرية روسية الصنع، في أحدث بادرة تقوم بها موسكو لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت الشركة، أول من أمس، إن المركز افتتح، يوم الخميس الماضي، في اليوم نفسه الذي حذّر فيه البيت الأبيض موسكو ودولاً أخرى تدعم مادورو من إرسال قوات ومعدات عسكرية، قائلاً إن الولايات المتحدة ستعتبر مثل هذه الأفعال «تهديداً مباشراً» لأمن المنطقة.

وأصدرت واشنطن، التي تدعم زعيم المعارضة خوان جوايدو، التحذير بعد أن هبطت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الروسي تقلان نحو مئة عسكري خارج كراكاس، وهي فرقة وصفها الكرملين بأنها من العسكريين المتخصصين.