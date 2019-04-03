المحكمة العليا تؤكد فوز غزالي عثمان برئاسة جزر القمر

المصدر: موروني - أ.ف.ب

أكّدت المحكمة العليا في جزر القمر، أمس، فوز الرئيس الحالي غزالي عثمان بالانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي عقدت الشهر الفائت.

وحاز غزالي 59 % من الأصوات مقابل 15,7 % لأقرب منافسيه محمود أحمد، فيما حل مُغني باراكا صليحي ثالثاً بعد أن فاز بـ5,5 بالمئة من الأصوات.

وقال رئيس المحكمة العليا حارميا أحمد «بفوزه بالغالبية المطلقة، أعلن غزالي عثمان رئيساً للبلاد».

وجاء إعلان النتيجة النهائية في مقر محكمة في موروني وسط إجراءات أمنية مشددة. ونددت المعارضة بما وصفته بأنه «عملية سطو» و«انقلاب»، و«عملية احتيال هائلة» تتهم المعسكر الرئاسي بالقيام بها في الانتخابات التي أجريت في 24 مارس.