بومبيو حذر لبنان من مصنع صواريخ جديد لحزب الله

المصدر: فلسطين المحتلة - وكالات

ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر، خلال زيارته مؤخراً إلى بيروت، المسؤولين اللبنانيين من إخفاء مصنع صواريخ تابع لحزب الله.

وقال مراسل القناة الإسرائيلية الثالثة عشرة، باراك رافيد، إن مصادر أمريكية مطلعة، لم يسمّها، أبلغته بأن حزب الله اللبناني وإيران أقاما مصنعاً جديداً سرياً للصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية.

وبحسب موقع «أكسيوس»، الذي نقل الخبر عن رافيد، فإن بومبيو تلقى هذه المعلومات من المخابرات الإسرائيلية، التي تشعر بقلق متزايد بشأن تصنيع حزب الله للصواريخ.

معلومات استخباراتية

وقال الموقع: «بعد تلقي المعلومات الاستخباراتية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل أسبوعين، سافر بومبيو إلى بيروت والتقى رئيس الوزراء سعد الحريري».

وأضاف: «أخبر بومبيو رئيس الوزراء اللبناني بأن المنشأة يمكن أن تشكل تهديداً للأمن اللبناني، وتزيد من خطر التصعيد مع إسرائيل». وفي سبتمبر الماضي، كشف نتانياهو في الأمم المتحدة عن صور لأقمار صناعية قال إنها لموقعين سريين لحزب الله لتصنيع صواريخ دقيقة.

مصنع جديد

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية حينها إلى أن حزب الله أغلق بعد أسابيع قليلة الموقعين. إلا أن الحزب وإيران فتحا، على ما يبدو، مصنعاً جديداً.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن بومبيو زار القدس قبل أسبوعين، والتقى نتانياهو الذي قدم له معلومات استخبارية تشير إلى منشأة سرية جديدة في لبنان.ومن القدس، سافر بومبيو إلى بيروت وأخبر نظراءه اللبنانيين بأن عمليات حزب الله السرية في لبنان تزيد من خطر التصعيد الحقيقي مع إسرائيل.