أول مؤتمر تأسيسي لـ«نداء تونس»

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلن حزب حركة نداء تونس، أمس، رسمياً عن مؤتمره التأسيسي الأول له يوم السبت المقبل.

ولم يعقد الحزب الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي منذ 2012 وفاز معه في انتخابات 2014، مؤتمره التأسيسي الذي مثل مصدر خلاف بين أجنحته، وكان من الأسباب التي أدت إلى انسحاب عدد من أعضائه وفقدانه لقرابة نصف نوابه في البرلمان.

وقال الحزب الذي تخلى عن قيادته للائتلاف الحكومي بسبب خلافات مع رئيس الحكومة الحالي والقيادي السابق في النداء يوسف الشاهد، إن المؤتمر سينظم بجهة المنستير بمنطقة الساحل التونسي تحت شعار «الإصلاح والالتزام».

ولم يعلن الحزب عن مرشحه للانتخابات الرئاسية لـ2019 بشكل رسمي لكن رئيس كتلة الحزب في البرلمان سفيان طوبال قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق إن الأولوية ستمنح لإعادة ترشيح السبسي.

ولم يكشف الرئيس الحالي (92 عاماً) عن موقفه النهائي من إعادة ترشحه للمنصب الرئاسي.