لبنان يرفض أي مساعدات تحت غطاء النزوح

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، أمس، رفض بلاده أي مشروع لإعطاء مساعدات أو قروض تحت غطاء النزوح.

وقال باسيل، في تصريح بمجلس النواب، أمس، إن «عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تتأمّن بتطبيق القانون اللبناني وبالتعاطي مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية، وهذه ثلاثة أجزاء للخطة ولا يجوز حصرها باتجاه واحد».

وأعلن أن «الحديث الصريح مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لبنان أثمر مقاربة مختلفة للموضوع ونسمع تفهماً أكبر من دول أخرى». وقال باسيل: «نحن من يريد الإصلاح الضريبي وعجز صفر في الكهرباء، وليست أموراً مفروضة في مقابل مساعدات النازحين، وهذا الأمر واضح للجميع وأي مشروع لإعطاء مساعدات أو قروض تحت غطاء النزوح مرفوض ومبلغ إلى الجهات الدولية من قبلنا».