6 وزراء سعوديون في العراق اليوم

■ بغداد - عراق أحمد

يترأس وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة، الذي يبدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى بغداد، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن بيان لوزارة التجارة السعودية، أن الوفد يضم كلاً من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

ويضم الوفد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ونائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبد العزيز العبد الكريم، ورئيس هيئة النقل العام رميح الرميح، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن الحربي.