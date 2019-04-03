الاحتلال يعدم شاباً ويهدم منزلاً في القدس

المصدر: ■ الأرض المحتلة - البيان، وكالات

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدم بارد، شاباً فلسطينياً في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وهدمت منزلاً في حي شعفاط بالمدينة، وداهمت عدداً من مناطق الضفة الغربية وشنت حملات اعتقال، في حين سقط شهيد بغزة.

واستشهد الشاب محمد عدوان (23 عاماً)، فجر أمس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بكثافة نحو مركبته التي كان يستقلها قرب منزله في مخيم قلنديا، وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شاباً يصرخ على الجنود بعد سماع إطلاق نار كثيف وهو يقول «عدموه للشاب عدموه».

وأصاب جنود الاحتلال ثلاثة شبان خلال مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم عقب اقتحامه وحي المطار المجاور.

كما اقتحم الاحتلال منطقة كفر عقب جنوب شرقي رام الله، واندلعت مواجهات أسفرت عن جريح فلسطيني. كما استشهد فارس أبو هجرس (26 عاما) متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بطنه شرق خان يونس في «مليونية الأرض والعودة»، السبت الماضي، ليرتفع عدد الشهداء خلال ذلك اليوم إلى خمسة، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

هدم واعتقالات

وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس أمس مبنى سكنياً بمخيم شعفاط. واقتحمت قوات الاحتلال، تُساندها طائرة مروحية، المنطقة من جهة ضاحية رأس خميس بالمخيم، وشرعت بهدم المبنى السكني لعائلة حوشية.

واعتقل جيش الاحتلال القيادي في حركة حماس في الضفة وعضو المجلس التشريعي حسن يوسف، ونفذ الجيش ليل الثلاثاء حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة طالت عشرة فلسطينيين، بحسب نادي الأسير.

وشهدت بيتونيا الملاصقة لرام الله مواجهات في أعقاب اقتحام الاحتلال للمنطقة، كما شهدت قراوة بني زيد وكفرعين شمال شرقي رام الله اقتحامات وتسليم بلاغ مراجعة مخابرات الاحتلال للأسير المُحرَر مهران رجا سنيف عقب مداهمة منزله في قراوة بني زيد.

362

أظهرت دراسة لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال مارس الماضي بلغت 362 حالة طالت 42 طفلاً و13 سيدة. وأوضحت الدراسة أن القدس تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في هذا الشهر بواقع 92 معتقلاً.