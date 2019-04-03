خادم الحرمين يُطلع مجلس الوزراء السعودي على نتائج قمة تونس

المصدر: الرياض- واس

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، أمس، في قصر العزيزية بمحافظة الخبر.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج زيارته الرسمية للجمهورية التونسية، ومباحثاته مع الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي وكبار المسؤولين، حول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

كما أطلع الملك سلمان المجلس على النتائج الإيجابية للقمة العربية (قمة العزم والتضامن)، التي عقدت في تونس. ونوّه مجلس الوزراء، بنتائج الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.