ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 28 حالة في تعز

المصدر: تعز - صلاح صالح

تزايدت أعداد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في تعز إلى 28 حالة وفاة، وأكثر من 6202 حالة إصابة. وتعد أزمة المياه وهطول الأمطار وتدهور الخدمات الصحية بسبب الانقلاب الحوثي أبرز أسباب انتشار وعودة الوباء.

ودعا مسؤولون صحيون السلطة المحلية إلى سرعة التحرك واتخاذ التدابير اللازمة من أجل السيطرة على الوباء وطالبوا المنظمات الدولية، بتقديم الدعم الكافي. وقال د. عبدالرحيم السامعي مدير مكتب الصحة العامة والسكان بتعز فى تصريح لـ«البيان» إن عدد حالات الإصابة في تزايد مستمر، حيث وصلت إلى 28 حالة وفاة وأكثر من ستة آلاف حالة إصابة منها 391 مؤكدة بالفحص الزراعي.

وأضاف أن هذه الإحصائية تشمل جميع مديريات المحافظة بما فيها المديريات غير المحررة، منوها إلى أن المديريات الخاضعة لمكتب الصحة والسكان التابع للحكومة الشرعية الإصابة فيها أقل بكثير من المديريات الواقعة تحت سيطرة الانقلاب.