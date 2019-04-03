التحالف يناقش مع لجنة أممية دور إيران التخريبي

المصدر: الرياض - سبأنت

التقى قائد التحالف العربي، الفريق الركن فهد بن تركي، رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، والمندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن.

وناقش اللقاء جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها. وتطرق اللقاء إلى التدخلات الإيرانية، ودعمها لميليشيا الحوثي، بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، والزوارق السريعة المفخخة، والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها الميليشيا.