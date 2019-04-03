أمريكا وفرنسا: الشعب الجزائري يملك قراره وقادر على التغيير الديمقراطي

المصدر: وكالات

اعتبرت الولايات المتحدة الثلاثاء أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في مؤتمر صحافي إن "الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية".

من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان مساء الثلاثاء أنّ فرنسا واثقة من أنّ الجزائريين سيُواصلون السعي إلى "انتقال ديموقراطي"، بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقال لودريان في بيان "نحن واثقون من قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحوّل الديموقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية" التي سادت خلال الأسابيع الفائتة.