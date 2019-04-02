رئيس أركان الجيش الجزائري: يجب تطبيق الحل الدستوري فوراً

المصدر: وكالات

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح اليوم الثلاثاء أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت ويجب تطبيق الحل الدستوري فوراً.

وأضاف في بيان للجيش الجزائري: يجب تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.

وتابع " بناء على مسؤوليتي التاريخية سأقف إلى جانب الشعب حتى يسترجع حقوقه الدستورية وسيادته الكاملة".

وأضاف"إن العصابة تمكنت من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية استغلت قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة،وتحاول هذه الأيام تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج.