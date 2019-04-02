بوتفليقة يتعهد بالتنحي

المصدر: الجزائر - وكالات

بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تقديم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته قبل نهاية الأسبوع الجاري حسمت الرئاسة الجزائرية ذلك في بيان مؤكدة أن بوتفليقة تعهّد بتقديم استقالته قبل انتهاء عهدته رسمياً يوم 28 أبريل الجاري في ظل تقارير تحدثت عن تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة لإدارة شؤون الدولة.

وأعلنت النيابة الـــعامة، أمــس، فتـــح تحقيقات «في قضايا فساد»، وأن وكيل الجمهــورية أصدر أوامر بمنع سفر «مجـــموعة من الأشخاص»، تحدثت تقارير أنها تضمنت 12 اسماً. بينما أكدت وسائل إعلام جزائرية أن القـــيادة العلــيا للجيش هي من أمرت بفتح تحقيقات الفساد.

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