الاحتلال يترجم قرار ترامب بتوطين ربع مليون في الجولان

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

فتح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، شهية إسرائيل على مصراعيها في توظيف هذا القرار استيطانياً، إذ تعتزم تكثيف البناء الاستيطاني في إطار خطة لتوطين ربع مليون مستوطن في الهضبة السورية المحتلة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن مخطط ضخم يستهدف تكثيف بناء المستوطنات في الجولان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن حكومة نتانياهو قامت ببلورة خطة لـ «تطوير» الجولان، تهدف إلى إسكان ربع مليون يهودي.

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