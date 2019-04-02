ألوية العمالقة: جاهزون للحسم إذا لم ينفّذ اتفاق السويد

المصدر: ■ عدن - البيان

أكد الناطق باسم ألوية العمالقة وضاح الدبيش، أن هذه الألوية جاهزة للحسم العسكري في حال تم تعطيل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بموانئ ومدينة الحديدة فيما تصدت قوات الشرعية تسللاً للميليشيا في الجوف ولهجوم حوثي في التحيتا.

وأوضح الدبيش أن الاجتماع المرتقب اليوم الثلاثاء بين الجنرال مايكل لوليسغارد كبير المراقبين الدوليين، وفريق ضباط الارتباط من جهة وفريق الحكومة من جهة سيضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاق في المرحلة الأولى من انسحاب ميليشيا الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وأضاف: «عملية الانسحاب ستكون خلال أسبوع من استكمال كل التفاصيل وإزالة الملابسات كافة، حيث ناقش الاجتماع الأخير بين الفريق الحكومي ولوليسغارد الأمور الفنية المتعلقة بعملية الانسحاب من الموانئ والسلطات الأمنية وتفعيل المراقبات في الموانئ والخطوط الأمامية ومناطق الانتشار».

يأتي هذا فيما تواصل ميليشيا الحوثي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية في القوات المشتركة لـ«البيان»، إن الميليشيا الحوثية كثفت إطلاق النار على كامل خطوط التماس بمدينة الحديدة، واستهدفت مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بعدة قذائف مدفعية انطلاقاً من مركز وجودها وسط أحياء مدينة الحديدة، كما استهدفت مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين، حيث تمركزت خلف فندق قصر الاتحاد الذي تعقل فيه اجتماعات اللجنة العسكرية المعنية بتنسيق الانتشار في المدينة

وحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي قصفت بعنف مواقع تابعة لقوات ألوية العمالقة في مديرية حيس شرق الحديدة بالمدفعية وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأفادت مصادر ميدانية أن القصف الحوثي المكثف كان على مواقع العمالقة شمال مديرية حيس بالمدفعية الثقيلة وبقذائف الهاون وقذائف «آر بي جي»، وفي مناطق شرق حيس قصفت الميليشيا مواقع أخرى بقذائف بي 10 وبقذائف الهاوزر.

وذكرت المصادر ذاتها أن الميليشيا استخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستهدفت عدداً من المواقع في أطراف مديرية حيس، وأن قناصة الميليشيا أطلقت النار على تلك المواقع بشكل متواصل، وسجلت وحدة الرصد والمتابعة في قوات ألوية العمالقة مئات الخروقات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ اليوم الأول للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق وجبهات محافظة الحديدة.

هجمات فاشلة

وشنّت عناصر الحوثي هجمات مكثفة محاولة التقدم صوب المربعات الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة، داخل الحديدة، غير أنها فشلت، كما تكبدت قتلى وجرحى.

تصدٍ ناجح

وفي السياق، تصدّت وحدات من ألوية العمالقة لهجوم شنّته ميليشيا الحوثي على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة. ومهدت الميليشيا للعملية بإطلاق العديد من قذائف الهاون، غير أن المقاومة المشتركة أحبطت الهجوم وكبدت الحوثيين خسائر قاسية.

كما صدت قوات الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف، وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع للجيش اليمني في منطقتي الحلو والغرفة بمديرية المصلوب، إلا أن قوات الجيش أفشلت المحاولة وأوقعت عدداً من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح.

تجنيد أطفال

أكدت مصادر يمنية، استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية في حملاتها لتجنيد الأطفال في العاصمة صنعاء، وإرسالهم إلى جبهات القتال.وأفاد شهود عيان، بأن مشرفي ميليشيا الحوثي مستمرون في استقطاب الأطفال في أغلب الحارات والأحياء الشعبية الفقيرة المكتظة بالسكان، واستغلال حاجتهم المادية والتغرير بهم وإرسالهم إلى جبهات القتال.

ولفتوا إلى أن مشرفي الميليشيا يقومون بالتغرير بالأطفال بوعود وهمية كتسجيلهم في الرعاية الاجتماعية، ودفع مبلغ 15 ألف ريال يمني (حوالي 30 دولاراً) لكل طفل يتم إرساله للجبهات، إضافة إلى وعود بتجنيدهم وإعطائهم أرقاماً عسكرية.