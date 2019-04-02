السجن لـ11 أردنياً روّجوا لـ «داعش»

المصدر: عمان-أ.ف.ب

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، على 11 أردنياً، بالسجن حتى خمسة أعوام، بعد إدانة 10 منهم بتهمة «الترويج» لتنظيم داعش، بحسب ما أفادت مراسلة فرانس برس.

وأصدرت المحكمة قراراتها في جلسة علنية، بحق 10 من المتهمين، وبينهم ثلاثة طلاب جامعيين، بالأشغال الشاقة المؤقتة، بين عامين إلى خمسة أعوام، بعد إدانتهم بتهمة «الترويج لجماعات وتنظيمات إرهابية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)». وتتفاوت الأحكام بحسب نوعية وكمية ما ينشره المتهمون على موقع فيسبوك، بحسب مصدر قضائي.

كما حكمت المحكمة على متهم آخر بالسجن عاماً واحداً، بعد إدانته بتهمة «مناهضة نظام الحكم السياسي للدولة الأردنية». وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعياً في قضايا تتصل بالإرهاب. وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيمي داعش وجبهة النصرة.