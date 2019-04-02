القبض على خبير تصنيع المتفجرات في محافظة ابين اليمنية

المصدر: عدن-البيان

بعد يومين على مقتل المسؤول الشرعي لتنظيم القاعدة في اليمن، واثنين من القادة المحليين، بغارة لطائرة أمريكية بدون طيار، تمكنت قوات التدخل السريع من القبض على أبرز خبراء صناعة المتفجرات في التنظيم في أبين شرق عدن حين اقتحمت مواقع للتنظيم في منطقة السواد الريفية جنوب مديرية الوضيع.

ووفق مصادر محلية، فإن وحدات التدخل السريع، ألقت القبض على القيادي عبدالقادر الموت، الذي يعتقد أنه يقف وراء عدد من حوادث الاغتيالات التي طالت قادة محليين وعسكريين في المنطقة، وضمن الحملة الشاملة التي تنفذ بإسناد من التحالف العربي، التي تستهدف تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية، والتي بدأت منذ عدة أسابيع وتتواصل.