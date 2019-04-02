الإدارة الذاتية بالقامشلي تمنع وصول مساعدات للمنكوبين

المصدر: دمشق - د.ب.أ

منعت الإدارة الذاتية التابعة لـ «وحدات حماية الشعب الكردي» في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا أمس، وصول قافلة مساعدات إغاثية للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت جنوب منطقة القامشلي السبت.

وقال مصدر مسؤول في محافظة الحسكة إن «عناصر وحدات حماية الشعب منعت قافلة مساعدات تحمل مواد غذائية وأغطية وخياماً من الوصول إلى منطقة تل حميس 20 كم جنوب مدينة القامشلي التي تقع تحت سيطرتهم وطلبت أن تقوم باستلام القافلة وتقوم هي بتوزيعها، واستمرت المفاوضات ساعات عدة وتوجهت القافلة إلى مدينة القامشلي على أمل التوصل إلى تفاهم لدخول القافلة لإغاثة الأهالي المنكوبين (اليوم)».

فيضانات

وأكد المصدر أن «أكثر من 20 قرية وبلدة تل حميس تعرضت لفيضانات وسيول، حيث غمرت الأراضي الزراعية في المنطقة وتعمل لجان من المحافظة لحصر الأضرار بالمنازل والثروة الحيوانية والأراضي الزراعية».

وسيرت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قافلة مساعدات إغاثية من مدينة الحسكة صباح أمس إلى مدينة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي وتضمنت قافلة المساعدات 3000 بطانية و3000 سلة غذائية و500 خيمة برفقة 30 متطوعاً من وحدة الاستجابة للكوارث بفرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة.