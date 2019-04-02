إسرائيل تتحكّم برواتب الموظفين الفلسطينيين

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

تشير قرارات الصرف الجزئي لرواتب الموظفين الفلسطينيين إلى مدى تحكّم إسرائيل بهذه الرواتب.

وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية أمس صرف كامل مخصّصات رواتب «الأسرى والأسرى المحررين» وعائلات «الشهداء» والجرحى عن مارس الماضي، مشيرة إلى أنها ستصرف 50% من قيمة رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي عن المدة نفسها. وأوضحت أنها ستصرف المخصصات اليوم.

وقالت الوزارة «رواتب الموظفين العموميين ستصرف بواقع 50 في المئة من الراتب بحد أدنى 2000 شيقل (550 دولاراً) لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 (2750 دولاراً) للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي».

تسهيلات غزة

ووصل منسق عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف إلى غزة أمس وسيلتقي قيادة حركة حماس لمتابعة تطبيق «التسهيلات» التي وعدت إسرائيل بها ، ومنها توسيع مساحة الصيد المخصصة للصيادين.