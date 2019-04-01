بوتين يبرُق للقمة: مستعدون للتعاون في جميع المجالات

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، خلال برقية ترحيب بالمشاركين في قمة الجامعة العربية، المنعقدة في تونس أن «روسيا على استعداد للتعاون مع الدول العربية في جميع المجالات».

وجاء في نص البرقية على الموقع الرسمي للكرملين: «السادة المحترمون رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في جامعة الدول العربية! يسعدني أن أرحب بكم بمناسبة افتتاح القمة العربية».

وأشار بوتين، في برقيته، إلى أن الوضع المتوتر في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد من أهمية جامعة الدول العربية، كآلية للحوار والتفاعل متعدد الأطراف.

المثال السوري

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة حل الأزمات القائمة في المنطقة بطرق سياسية ودبلوماسية. ورأى أنه من أجل استقرار الوضع في المنطقة، من الضروري حل النزاع العربي- الإسرائيلي طويل الأمد، والذي ستكون نتائجه «حلاً عادلاً للمشكلة الفلسطينية».