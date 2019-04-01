حاكم الفجيرة يلتقي أمير الكويت وغوتيرس

المصدر: تونس - وام

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هامش القمة العربية في العاصمة التونسية «تونس» أمس، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

واستعرض صاحب السمو حاكم الفجيرة وأمير الكويت خلال اللقاء الموضوعات التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة، حيث أعربا عن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات إيجابية عن القمة. كما التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الذي شارك في أعمال القمة. وأشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي والأمين العام للأمم المتحدة بحسن التنظيم وإدارة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية لأعمال القمة.

حضر اللقاءات معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وفارس محمد المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسيف محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وراشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.