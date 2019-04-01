السلمي: عدوانية إيران واحتلالها جزر الإمارات أخطر التدخلات

المصدر: تونس - وكالات

وصف رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عدوانية إيران، واحتلالها الجزر الإماراتية الثلاث أكثر التدخلاتِ خطورةً في المنطقة العربية، وأكد رفضه واستنكاره القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والجولان.

ودعا السلمي قمة تونس إلى اعتماد «الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات» التي أقرها البرلمان العربي لصياغة مرحلة جديدة تستعيد فيها الأمة الثقة والإيمان بقوتها ووحدتها، وأن تكون قمة تونس قمةً للتضامن العربي ومواجهة التحديات.

وقال في كلمته إن هذه القمة تنعقد في ظل ظروف بالغة الدقة، وتحديات غير مسبوقة، ولا سبيلَ لمواجهتها إلا بالتضامن ووحدة المواقف العربية، والتصدي بحزم للمشاريع التخريبية والمُخططات العدوانية، التي تستهدف نشر الفوضى في مجتمعاتِنا والتعدي على سيادة دولنا واحتلال أراضينا.

وأكد السلمي رفضه الاعتراف الأمريكي بسيادة قوة الاحتلال على مدينة القدس والجولان السوري. واعتبر هذه القرارات خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة وشرعنةً للاستيلاء على الأرض بالقوة، محملاً الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة لما يترتب على هذه القرارات من تقويضٍ لمشروع السلام وزعزعةٍ للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. والبرلمان العربي يعمل على تنفيذِ خطط عمل للتصدي لهذه القرارات وحشد التأييد العالمي لإنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي العربية، وإقامةِ الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

تدخلات أجنبية

وشدد السلمي على أن البرلمان العربي «يقف بحزم ضد التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، قائلاً»لقد تجرأت الدول الإقليمية على إعادةِ أطماعِها الاستعمارية، مستغلةً ظروف عدم الاستقرار والصراعات التي تشهدُها بعض الدول العربية. وأكثر هذه التدخلاتِ خطورةً وعدوانيةً التدخل الإيراني، فإيران تحتل الجزر الإماراتية الثلاث، وتكَّون وتدعم الميليشيا في الدول العربية، وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. إننا ندين هذه التدخلات السلبية، والبرلمان العربي يعمل على إعدادِ استراتيجية عربية موحدة للتصدي لهذه التدخلات بما يحفظ سيادة الدول العربية ويصون كرامة شعوبها ويحافظ على وحدة مجتمعاتها«.

صراعات داخلية

وقال السلمي إن البرلمان العربي يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في الدول العربية التي تشهد صراعات داخلية وتدخلات أجنبية، مطالباً»بتحركٍ عربيٍ عاجلٍ في تلك الدول، فليس مقبولاً أن تتولى دول أجنبية وإقليمية تحديد مصير دول عربية وتقاسم النفوذ فيها والعالم العربي لا يحرك ساكناً؟. وأكد دعم البرلمان العربي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مجدداً إدانة البرلمان العربي استيلاء ميليشيا الحوثي الانقلابية على مؤسسات الدولة بالقوة وإطلاقها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر. واعتبر «تلك الأعمال الحوثية انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والسلم الدوليين».