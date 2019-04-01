عون يدعو لترميم ما خربته الحروب الداخلية العربية

المصدر: تونس - وكالات

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون للبدء بترميم ما خرّبته الحروب الداخلية في البلاد العربية وإزالة تداعياتها المؤلمة. وهنأ عون في كلمته أمام قمة تونس الرئيس الباجي قايد السبسي، على ترؤسه القمة العربية بدورتها الـ30، شاكراً خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على جهوده في إدارة القمة العربية السابقة طوال العام الماضي.

وقال إن الحروب الإرهابية في الدول العربية، سقط فيها مئات آلاف الضحايا وتشرد الملايين ودمرت مدناً وبددت ثروات ومزقت شعوباً. وحذر من أن التشرذم في المنطقة والفرز الطائفي يمهدان لمشروع إسقاط مفهوم الدولة الجامعة لصالح كيانات عنصرية طائفية وفرض واقع جديد يبرر إعلان إسرائيل دولة يهودية.

وأضاف إن ‏اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان واعترافه قبل ذلك بالقدس عاصمة لها، ينقضان جميع القرارات الدولية.