السراج: عسكرة الدولة الليبية خط أحمر

المصدر: تونس- د.ب.أ

قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج: إن عسكرة الدولة أو الحكم الشمولي خط أحمر لا يمكن السماح به في ليبيا. وأضاف، خلال الدورة الثلاثين للقمة العربية بتونس أمس، إن الهدف من الجهود المستمرة للمجلس الرئاسي هو التوصل حل سلمي للأزمة الليبية يجمع كل الفرقاء في ليبيا.

وقال: «لن نتنازل عن مبادئنا في إيجاد حلول سلمية تضمن بناء دولة مدنية لا تعيد إنتاج الحكم الشمولي أو عسكرة الدولة»، مضيفاً: «هذا خط أحمر لن نسمح به».

وتابع رئيس حكومة الوفاق: «نأمل التوصل إلى صيغة توافقية في المؤتمر المقرر انعقاده في أبريل المقبل برعاية الأمم المتحدة للخروج من الانسداد السياسي الحالي، والعمل على تكوين مؤسسات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة».