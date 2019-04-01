الحلبوسي: الوجود الأمريكي ضمانة للعراق

المصدر: بغداد -البيان

أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن الوجود الأمريكي ضمانة للعراق، لافتاً إلى أن الاقتراحات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية، بتقديم مشروع قانون يدعو إلى خروج القوات الأمريكية، سحبت نهائياً من التداول.

وقال الحلبوسي، في مقابلة صحافية جرت في السفارة العراقية بواشنطن، التي يزورها حالياً، إن الموقف من الوجود الأمريكي جرى التوافق عليه بين الرئاسات العراقية الثلاث، وجميع الكتل السياسية والأحزاب.

وأشار إلى أن المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة واشنطن في هذه المرحلة «يصب في مصلحة الإرهاب، وأن بقاءها هو ضمانة للعراق، ويوفر غطاءً سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية». وقال إنه لا يذيع سراً، عندما يقول إن هناك عدم ارتياح من التدخل الإيراني، مشيراً إلى تساؤلات عن كيفية إنهاء تدخل طهران، سواء في العراق أو في المنطقة، وأن العلاقة معها يجب أن تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، واحترام سيادة العراق.