حقوق الإنسان يرصد خمسة آلاف حالة انتهـاك بحق المرأة في اليمن

المصدر: الجوف-وكالات

كشف مكتب حقوق الإنسان في محافظة الجوف، عن رصده أكثر من خمسة آلاف حالة انتهـاك بحق المرأة، من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في المحافظة، خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 م.

وذكر المكتب في مؤتمر صحافي، عقده أمس، بحضور وكيل المحافظة المهندس عبد الله الحاشدي، أن الانتهاكات شملت 20 حالة قتل، و83 حالة إصابة، والتسبب في منع وحرمان 50 فتاة من الالتحاق بالتعليم في الكلية بمركز المحافظة، وإصابة 40 حالة بحالات نفسية نتيجة لانتهاكات.

وسجل فريق الرصد التابع للمكتب، خمسة آلاف حالة نزوح وتهجير للنساء بمحافظة الجوف فقط، إضافة إلى وجود نحو 25 ألف أسرة نازحة من مختلف المحافظات.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان، عبد الهادي العصار «إن انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، طالت كل أشكال الحياة، في ظل صمت وعجز دولي وأممي وإقليمي عن ردع هذه المليشيا». ووفق التقرير «هناك العشرات من النساء اللاتي تعرضن للاحتجاز في مراكز التفتيـش التابـعة للمليشيا، ومنعن من المرور، كونهن أقارب لأشخاص في الشرعية، ما تسبب في تشتيت شمل الأسرة والعائلة»، ولفت إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات بحقوق المرأة، شملت جميع المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية.

ودعا مكتب حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان، إلى سرعة التدخل، لوقف مسلسل الانتهاكات، وتوفير الحماية للمرأة، ووضع حد لمرتكبي هذه الجرائم.