قرقاش: موقع الخليج العربي لا يستوي إلا بالدور الرائد للرياض

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حول السعودية، قائلاً إن «موقع الخليج العربي لا يستوى إلا بالدور الرائد للرياض».

وقال معاليه على تويتر إن «تصريح معالي مرزوق الغانم وتقديره للدور السعودي في غاية التوفيق، ويعبر عن تقديرنا جميعاً للسعودية ودورها»، مؤكداً أن «موقع الخليج العربي لا يستوى إلا بالدور الرائد للرياض»، مشدداً على أن «هذه أبجديات العمل الخليجي، كانت وستبقى».

يُذكر أن تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أثارت عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كلمة ألقاها في الاجتماع الدوري الثاني عشر لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في جدة، وأشاد مغردون بكلام الغانم عن مجلس التعاون الخليجي، ونظرة الكويت إليه.